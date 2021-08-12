عضو في الكونغرس الأمريكي تطالب بالوقف الفوري لهدم منازل الفلسطينيين في القدس

طالبت عضو الكونغرس الأمريكي ماري نيومان الحكومة الإسرائيلية بالوقف الفوري لعمليات هدم منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية.

وعبرت نيومان في تغريدة نشرتها على "تويتر" عن غضبها من الإجراءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وقالت: "عمل بشع ودنيء اقتلاع عائلات فلسطينية من منازلها في حي سلوان... الحكومة الإسرائيلية تدوس على الحقوق الفلسطينية والقانون الدولي في القدس الشرقية" داعية إلى الوقف الفوري لعمليات الهدم.

ووفقا لوزارة شؤون القدس هدمت السلطات الإسرائيلية منذ مطلع العام الجاري أكثر من 81 مبنى في القدس الشرقية المحتلة، فيما يتهدد الهدم والإخلاء عشرات العائلات الفلسطينية في سلوان والشيخ جراح وغيرها من أحياء المدينة.

المصدر: "معا"