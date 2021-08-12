جنوب السودان: مزيد من الانقسامات داخل حزب نائب الرئيس وقلق من تفجر الوضع

طالبت الترويكا التي رعت انفصال جنوب السودان بوجوب وقف دوامة الانشقاقات، بعد إعلان نائب رئيس "الحركة الشعبية لتحرير السودان" ووزير المناجم استقالته مع 7 آخرين من الحركة.

وقالت الترويكا التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج إنه يجب وقف دوامة الانقسامات والانشقاقات "لضمان ابتعاد جنوب السودان عن تداعيات الحرب".

وكان الوزير هنري أودوار أعلن أمس أنه سيغادر الحكومة ويستقيل من الحركة التي يتزعمها نائب الرئيس رياك مشار.

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واتهم المستقيلون الثمانية مشار "بانفراده بقيادة الحزب وإقصاء الهيئات القيادية" وأكدوا "أن الاستقالات تهدف إلى تولي قيادة الحركة ورسم مسار أكثر ديمقراطية لها يتمحور حول الناس".

وباركوا "القيادة المؤقتة للجنرال سيمون غاتويش دوال وفريقه".

المصدر: أ ف ب