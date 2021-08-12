الدوحة.. اختتام محادثات التسوية الأفغانية بالدعوة لتسريع عملية السلام
AFP KARIM JAAFAR
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دعا مبعوثو روسيا والولايات المتحدة والصين ودول أخرى في ختام محادثات التسوية الأفغانية في الدوحة إلى تسريع عملية السلام في أفغانستان، باعتبار ذلك "مسألة ملحة للغاية".
كما دعا المبعوثون في بيان مشترك أعقب المحادثات إلى الوقف الفوري للهجمات على عواصم الأقاليم والمدن الأفغانية.
وورد في البيان أن المشاركين أكدوا مجددا أنهم لن يعترفوا بأي حكومة في أفغانستان "تفرض بالقوة العسكرية"، وشددوا على التزامهم بالمساعدة في إعادة الإعمار في أفغانستان لدى التوصل إلى تسوية سياسية "قابلة للبقاء".
المصدر: "رويترز"