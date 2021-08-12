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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: أسقطنا طائرة مسيرة لحزب الله اجتازت الحدود من لبنان

أخبار العالم

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: أسقطنا طائرة مسيرة لحزب الله اجتازت الحدود من لبنان
Reuters
عناصر من الجيش الإسرائيلي
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قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مساء يوم الخميس، إن القوات الإسرائيلية أسقطت طائرة مسيرة تابعة لحزب الله اجتازت الحدود من لبنان.

وأفاد المتحدث بأن قوات جيش الدفاع رصدت مسيرة تابعة لحزب الله اجتازت الحدود من لبنان إلى داخل إسرائيل وقامت بإسقاطها.

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وصرح بأن الطائرة المسيرة كانت تحت مراقبة الجيش طيلة الحادث.

وشدد على أن جيش الدفاع سيواصل العمل لمنع أي محاولة لخرق السيادة الإسرائيلية.

هذا وشهدت المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل وبالتحديد مزارع شبعا، يوم الجمعة الماضي، توترا متصاعدا وتبادلا للقصف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، وذلك بعد أن أطلقت أكثر من 10 صواريخ من منطقة مزارع شبعا بجنوب لبنان نحو الجليل الأعلى.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض معظم هذه الصواريخ، بينما سقطت بقية القذائف في مناطق مفتوحة بمنطقة جبل روس.

وتبنى حزب الله الهجوم الصاروخي الذي تسبب في إطلاق صافرات الإنذار الإسرائيلية في الجولان والجليل الأعلى.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

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