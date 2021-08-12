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ترامب يطعن بقرار المحكمة بشأن إقراراته الضريبية

أخبار العالم

ترامب يطعن بقرار المحكمة بشأن إقراراته الضريبية
Reuters CARLOS BARRIA
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قدم فريق محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب طعنا في قرار المحكمة الذي ألزم شركة Mazars للمحاسبات التي تقدم خدماتها لترامب، بالكشف عن جزء من إقراراته الضريبية.

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وكانت المحكمة قد قضت بأن تقدم الشركة بعض الوثائق الخاصة بإقرارات ترامب الضريبية للجنة المعنية في مجلس النواب التي طالبت بالكشف عن جميع الإقرارات الضريبية لترامب وشركاته.

ولم تلب المحكمة مطالبة المشرعين بالكامل، وسمحت للكونغرس بالاطلاع على إقرارات ترامب لعامي 2017 و2018.

المصدر: وكالات

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