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فيديو لتحذيرات الدفاعات الجوية الإيرانية لطائرة أمريكية مسيرة

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فيديو لتحذيرات الدفاعات الجوية الإيرانية لطائرة أمريكية مسيرة
twitter.com
مسيرة تابعة للجيش الأمريكي من طراز "أم كيو 9" - أرشيف
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم فيديو يظهر حسب ناشريه، إصدار الدفاعات الجوية الإيرانية إنذارا لطائرة أمريكية مسيرة كانت تحلق في أجواء مضيق هرمز.

وذكرت وكالة فارس نيوز الإخبارية أن الفيديو يظهر توجيه عناصر الدفاع الجوي الإيراني تحذيرا مقتضبا لطائرة مسيرة تابعة للجيش الأمريكي من طراز "أم كيو 9" في أجواء مضيق هرمز قرب الحدود الإيرانية.

وأسقطت إيران عددا من الطائرات المسيرة الأمريكية كانت آخرها طائرة "غلوبال هاوك" عام 2019 بعد خرقها للأجواء الإيرانية وامتناعها عن الاستجابة للتحذيرات الصادرة من قبل الدفاعات الجوية.

المصدر: "فارس نيوز"

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