القوات الباكستانية تشتبك مع محتجين أفغان عند معبر حدودي تغلقه "طالبان"

أعلن مسؤولون أمنيون باكستانيون أن القوات الباكستانية اشتبكت اليوم مع مئات الأفغان تقطعت بهم السبل عند معبر حدودي حيوي مع أفغانستان بعد أن أغلقته حركة "طالبان" من الجانب الأفغاني.

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وقال عريف كاكار لوكالة "رويترز" إن "الاضطرابات حدثت في أعقاب وفاة مسافر أفغاني (56 عاما) بأزمة قلبية أثناء انتظاره في جو حار مترب لدخول أفغانستان من معبر شامان سبين بولداك".

وحمل المحتجون جثمان الرجل لمكتب محلي تابع للحكومة الباكستانية مطالبين بإعادة فتح الحدود وبدأ البعض في إلقاء الحجارة على قوات الأمن التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع واستخدام الهراوات لتفريق المحتجين ولم ترد أنباء عن حدوث إصابات.

وكانت حركة "طالبان" الأفغانية التي استولت على المعبر الشهر الماضي، قد أعلنت إغلاق المعبر يوم السادس من أغسطس احتجاجا على قرار باكستان إنهاء سفر الأفغان إليها دون تأشيرة.

المصدر: "رويترز"