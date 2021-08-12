 
مباشر
عاجل
تركيا.. "العدالة والتنمية" يحذر من المحرضين على اللاجئين

الجيش الباكستاني يعلن عن قتلى بانفجار ضخم في مصنع للأسلحة

أخبار العالم

الجيش الباكستاني يعلن عن قتلى بانفجار ضخم في مصنع للأسلحة
Reuters
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r1h4

أعلن الجيش الباكستاني أن انفجارا كبيرا وقع في مصنع رئيسي لإنتاج الأسلحة اليوم الخميس، ما أدى إلى مصرع ما لا يقل عن ثلاثة موظفين وإصابة اثنين آخرين.

إقرأ المزيد
باكستان تعلن نتائج التحقيقات في مقتل 9 صينيين بحافلة شمال البلاد
باكستان تعلن نتائج التحقيقات في مقتل 9 صينيين بحافلة شمال البلاد

وحسب بيان للجيش: "وقع الانفجار في أحد مصانع الذخائر الباكستانية على بعد حوالي 40 كيلومترا إلى شمال غرب العاصمة إسلام آباد... الانفجار كان عرضيا والوضع تحت السيطرة".

وتم إنشاء المصنع في الخمسينات من القرن الماضي ويخضع لوزارة الدفاع الباكستانية ويزود الجيش بالأسلحة كما يصدرها.

المصدر: "أسوشيتد برس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا