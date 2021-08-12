الجيش الباكستاني يعلن عن قتلى بانفجار ضخم في مصنع للأسلحة
Reuters
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أعلن الجيش الباكستاني أن انفجارا كبيرا وقع في مصنع رئيسي لإنتاج الأسلحة اليوم الخميس، ما أدى إلى مصرع ما لا يقل عن ثلاثة موظفين وإصابة اثنين آخرين.
وحسب بيان للجيش: "وقع الانفجار في أحد مصانع الذخائر الباكستانية على بعد حوالي 40 كيلومترا إلى شمال غرب العاصمة إسلام آباد... الانفجار كان عرضيا والوضع تحت السيطرة".
وتم إنشاء المصنع في الخمسينات من القرن الماضي ويخضع لوزارة الدفاع الباكستانية ويزود الجيش بالأسلحة كما يصدرها.
المصدر: "أسوشيتد برس"