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بريطانيا.. أكثر من 33 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

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بريطانيا.. أكثر من 33 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
Reuters
تحضير جرعة من لقاح AstraZeneca في مركز التطعيمات ضد كورونا في ميدستون ببريطانيا
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أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا تسجيل أكثر من 33 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و94 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

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وأظهرت البيانات إصابة 33074 شخصا وتسجيل 94 وفاة في غضون 28 يوما من الإصابة بالفيروس.

وكانت بريطانيا سجلت أمس الأربعاء 29612 إصابة جديدة و104 وفيات.

وكان العلماء في بريطانيا حذروا من التهاون في الالتزام بقيود كورونا، ما قد يفضي إلى ارتفاع آخر في أعداد الإصابات هذا الخريف.

المصدر: رويترز 

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