ألمانيا تدعو مواطنيها لمغادرة أفغانستان جوا بأسرع ما يمكن

حثت ألمانيا مواطنيها اليوم الخميس على مغادرة أفغانستان جوا بأسرع ما يمكن بسبب تدهور الوضع الأمني هناك.

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وقالت وزارة الخارجية الألمانية على موقعها الالكتروني "نحث المواطنين الأفغان على الأراضي الأفغانية على انتهاز الفرصة ومغادرة البلاد على متن رحلات جوية مقررة بأسرع ما يمكن".

وكانت وزيرة الدفاع الألمانية قد رفضت يوم الاثنين دعوات لإعادة جنود بلادها لأفغانستان بعد أن تمكن مسلحو حركة "طالبان" من السيطرة على مدينة قندوز حيث تتمركز القوات الألمانية منذ عقد.

ولدى ألمانيا ثاني أكبر قوة عسكرية في أفغانستان بعد الولايات المتحدة وفقدت جنودا في معارك في قندوز أكثر من أي مكان آخر في العالم منذ الحرب العالمية الثانية.

واستولى مقاتلو حركة "طالبان" على مدينة غزنة الاستراتيجية اليوم الخميس وأصبحوا على بعد 150 كيلومترا فقط من العاصمة كابول بعد معارك شرسة استمرت عدة أيام، في حين استبعدت الحركة تقاسم السلطة مع الحكومة المتمركزة هناك.

المصدر: "رويترز"