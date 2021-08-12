سلطات باكستان تنقذ أصغر طفل من الإعدام بتهمة "التجديف"

قالت صحيفة "غارديان"، إن حكومة باكستان أنقذت صبيا عمره 8 سنوات من الإعدام، وطالبت الشرطة المحلية بإسقاط جميع تهم التجديف الموجهة ضده.

وهذا الطفل هو أصغر باكستاني، متهم بارتكاب هذه الجريمة. وحكم عليه بالإعدام لأنه تبول "بشكل متعمد" على السجادة في مكتبة المدرسة الدينية، حيث توجد مطبوعات دينية. ولكن بعد ضغوط من جانب الجمهور والسلطات، اضطرت الشرطة إلى إغلاق القضية وإسقاط التهم الموجهة ضد هذا القاصر.

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وقال الممثل الخاص لرئيس الوزراء للوئام الديني، محمود أشرفي، إنه تم اعتقال ضباط الشرطة الذين احتجزوا الطفل.

واندلعت أعمال شغب في وقت سابق في مقاطعة البنجاب، بعد أن أفرجت محكمة محلية عن الصبي بكفالة.

وتعرض معبد هندوسي هناك للهجوم وتم تخريبه. ونقلت السلطات، قوات شبه عسكرية إلى المنطقة لقمع أعمال الشغب. ويخضع الصبي وعائلته في الوقت الراهن لحماية الشرطة.

المصدر: لينتا رو