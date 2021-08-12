كوريا الجنوبية ترفع مستوى التحذير من السفر إلى منطقتين في إثيوبيا

رفعت كوريا الجنوبية اليوم الخميس مستوى التحذير من السفر إلى منطقتين في ولاية أمهرة شمال إثيوبيا وسط تصاعد الاشتباكات المسلحة، وأوصت المواطنين بإلغاء أو تأجيل خطط السفر إلى هناك.

وأصدرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية تحذير سفر من المستوى الثالث لمناطق جنوب وولو وشرق غوجام، وهو ثاني أعلى مستوى في نظام التحذير الرباعي، والذي يطلب من المواطنين إلغاء خطط سفرهم ويحث الموجودين بالفعل في مناطق الاشتباكات على الانتقال إلى أماكن آمنة.

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وقالت الوزارة إنها ستواصل مراجعة ما إذا كانت هناك حاجة لإعادة تعديل مستوى التحذير من السفر مع قيامها بمراقبة الظروف الأمنية بعناية في منطقة شمال إثيوبيا.

والأربعاء قال زعيم جماعة إثيوبية مسلحة إن جماعته تحالفت عسكريا مع قوات تيغراي ضد الحكومة، حيث امتد الصراع الذي نشب في إقليم تيغراي شمالي البلاد العام الماضي لأجزاء أخرى بالمنطقة.

المصدر: يونهاب