كوريا الجنوبية تصدر حكما على مسلمين بسبب السفارة الفرنسية

قضت محكمة الاستئناف في سيئول بتغريم روسي وقرغيزي مسلمين 3 ملايين وون، بعد إدانتهما "بلصق منشورات منددة باحتقار المسلمين" على مبنى السفارة الفرنسية لدى كوريا الجنوبية.

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وكان قد تم توجيه تهمة تهديد البعثات الدبلوماسية الأجنبية للشخصين المذكورين وأحدهما روسي الجنسية عمره 26 عاما والثاني قيرغيزي الجنسية وعمره 26 عاما، في قضية لصق 4 منشورات مكتوب عليها "لا تحتقر المسلمين" على مبنى السفارة الفرنسية في سيئول والمباني المجاورة لها ليل الـ1 من نوفمبر من العام الماضي.

وقد حكمت المحكمة الابتدائية في شهر مايو الماضي بالسجن لمدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ لمدة سنة واحدة على كل من المسلمين المتهمين.

ووجدت محكمة الاستئناف في جلستها أنه لا يوجد أي مشكلة في الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية في شهر مايو، لكنها اعتبرت أن ذلك الحكم كان شديد القسوة.

وقالت محكمة الاستئناف: "يبدو أن المسلمين المتهمين لصقا رسائل التهديد على حائط مبنى السفارة الفرنسية لنقل معنى الاحتجاج على تصرفات الرئيس الفرنسي، وكانت الكلمات الواردة في الرسائل شبيهة بآيات الكتاب المقدس أو الأمثال المعروف أنها نطق بها أناس يحترمهم الروس، فلم تكن تعبيرا مباشرا عن نية إلحاق الضرر".

كما أخذ حكم محكمة الاستئناف في عين الاعتبار حقيقة أن المتهمين يعترفان بجرائمهما ويعبران عن اعتذارهما للطرف المتضرر وأنهما لم يرتكبا أي جرائم خلال السنوات الثلاث الماضية التي عاشاها في كوريا الجنوبية.

المصدر: يونهاب