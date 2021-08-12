حكومة أفغانستان: طلبنا من روسيا شراء مروحيات عسكرية

أكدت حكومة أفغانستان أنها أبلغت روسيا بنيتها اقتناء مروحيات عسكرية منها، على خلفية مواصلة حركة "طالبان" تقدمها في أراضي البلاد.

ونقلت إذاعة "صدى موسكو" اليوم الخميس عن وزير الخارجية الأفغاني محمد حنيف أتمر، قوله في حديث لها: "من أجل تعزيز قواتنا الجوية، طلبنا من الجانب الروسي أن نقتني مروحيات جديدة منه".

وأوضح الوزير أن الحكومة الأفغانية ستتحمل بنفسها تكلفة هذه الصفقة في حال إبرامها، مضيفا: "أنا في انتظار رد روسيا على هذا الطلب".

ولفت أتمر، حسب الإذاعة، إلى أن الحكومة الأفغانية طلبت من روسيا نوعا آخر من التعاون، مشيرا إلى أن الحديث يدور عن ترميم مروحيات من طراز "مي-17" و"مي-35" سبق أن اقتنتها كابل من موسكو.

ويأتي ذلك على خلفية سيطرة "طالبان" على مراكز عشر ولايات أفغانية خلال الأسبوع الأخير.

المصدر: "صدى موسكو"