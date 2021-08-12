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"طالبان" تعلن استعدادها للمشاركة في إدارة أفغانستان

أخبار العالم

Reuters
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قال سهيل شاهين ممثل المكتب السياسي لـ"طالبان" في قطر، إن الحركة مستعدة لدخول الحكومة الانتقالية في أفغانستان، رغم أنها لم تتلق أي مقترحات بهذا الشأن.

في وقت سابق، ذكرت قناة "الجزيرة" التلفزيونية القطرية، أن سلطات كابل تعرض على "طالبان" المشاركة في حكم البلاد بشرط وقف العنف.

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ونقلت القناة عن شاهين، أن "طالبان" مستعدة لذلك، ولا تنوي الإطاحة بالرئيس أشرف غني.

وتأتي هذه التصريحات في ظل احتدام المواجهات بين القوات الحكومية الأفغانية ومسلحي حركة "طالبان"، التي تمكنت في الأسابيع الأخيرة من تحقيق مكاسب والسيطرة على عواصم 9 ولايات من أصل 34 ولاية.

المصدر: نوفوستي

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