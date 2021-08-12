سيئول تحث كوريا الشمالية على عدم تصعيد التوترات بشأن التدريبات مع واشنطن

قال المكتب الرئاسي في سيئول اليوم الخميس إن كبار مسؤولي الأمن الوطني في كوريا الجنوبية أكدوا أنه يتعين على كوريا الشمالية تجنب تصعيد التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

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وقام كبار مسؤولي الأمن الوطني بتحليل تحرك كوريا الشمالية فيما يتعلق بالتدريبات العسكرية المشتركة القادمة مع الولايات المتحدة، واستعرضوا خطط الرد بموجب سيناريوهات مختلفة خلال الاجتماع الأسبوعي للجنة الدائمة لمجلس الأمن الوطني.

وأضاف أن الأعضاء استعرضوا موقف الاستجابة للسلطات الكورية الجنوبية ذات الصلة واتفقوا على الحاجة إلى التعاون مع الدول الأخرى المعنية من أجل الاستئناف المبكر للحوار مع كوريا الشمالية.

وقد حذر كبار المسؤولين الكوريين الشماليين علنا ​​من أن سيئول وواشنطن ستواجهان أزمة أمنية "خطيرة"، منتقدين خطتهما لبدء التدريبات السنوية الأسبوع المقبل كما هو مقرر.

وتمتنع بيونغ يانغ، لليوم الثالث على التوالي، عن الرد على اتصالات سيئول، وذلك احتجاجا على بدء تدريبات عسكرية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

المصدر: يونهاب