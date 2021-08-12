اليابان تطالب مئات الآلاف بإخلاء بيوتهم في ناغازاكي وجزيرة كيوشو

طالبت السلطات اليابانية مئات آلاف السكان في ناغازاكي ومناطق أخرى بجزيرة كيوشو جنوب غربي البلاد بإخلاء بيوتهم تفاديا للفيضانات واحتمالات حدوث انهيارات أرضية بسبب الأمطار الغزيرة.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية التحذيرات مع تحرك جبهة أمطار في اتجاه الغرب فوق الجزيرة.

وأظهرت لقطات مصورة بثتها القناة التلفزيونية الإخبارية العامة "إن.إتش.كيه" شوارع غمرتها المياه في بعض المناطق وأنهارا على وشك الفيضان مع هطول أمطار أعلى من المعدل المعتاد في شهر أغسطس خلال 48 ساعة فقط.

وأصدرت السلطات أمر إخلاء من المستوى الخامس، وهو أعلى مستوى، في بعض المناطق بوسط كيوشو منبهة السكان لاتخاذ إجراء عاجل لحماية أنفسهم.

المصدر: رويترز