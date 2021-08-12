الحكومة الأفغانية تعتقل حاكم غزني عقب سقوط الولاية في قبضة "طالبان"

أكدت الحكومة الأفغانية أنها اعتقلت حاكم ولاية غزني شمال البلاد بعد سقوط ولايته في قبضة حركة "طالبان".

وأكدت الداخلية الأفغانية على حسابها في "تويتر" اليوم الخميس أن أجهزة الأمن اعتقلت حاكم غزني، داوود لغماني، ونائبه في ولاية وردك.

د پولیسو د کورني امنیت منسوبینو په میدان وردګو ولایت کې د غزني والي داوود لغمانۍ له مرستیال والي سره یو ځای نیولي دي.

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داوود لغمانی والی ولایت غزنی همراه با معاونش توسط منسوبین پولیس امنیت داخلی در ولایت میدان وردگ بازداشت گردید. pic.twitter.com/UbdSGfzXPx — Ministry of Interior Affairs- Afghanistan (@moiafghanistan) August 12, 2021

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان "طالبان" عن سيطرتها على مدينة غزني الاستراتيجية التي أصبحت عاشر مركز ولاية في أفغانستان تسقط في قبضة الحركة خلال الأسبوع الأخير.

وأكدت تقارير إعلامية أفغانية أن "طالبان" سمحت لحاكم غزني، عقب سقوط المدينة في قبضتها، بالمغادرة إلى كابل.

المصدر: RT