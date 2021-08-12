 
مباشر

الحكومة الأفغانية تعتقل حاكم غزني عقب سقوط الولاية في قبضة "طالبان"

أخبار العالم

الحكومة الأفغانية تعتقل حاكم غزني عقب سقوط الولاية في قبضة
Reuters Danish Siddiqui
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r1dd

أكدت الحكومة الأفغانية أنها اعتقلت حاكم ولاية غزني شمال البلاد بعد سقوط ولايته في قبضة حركة "طالبان".

وأكدت الداخلية الأفغانية على حسابها في "تويتر" اليوم الخميس أن أجهزة الأمن اعتقلت حاكم غزني، داوود لغماني، ونائبه في ولاية وردك.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان "طالبان" عن سيطرتها على مدينة غزني الاستراتيجية التي أصبحت عاشر مركز ولاية في أفغانستان تسقط في قبضة الحركة خلال الأسبوع الأخير.

وأكدت تقارير إعلامية أفغانية أن "طالبان" سمحت لحاكم غزني، عقب سقوط المدينة في قبضتها، بالمغادرة إلى كابل.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا