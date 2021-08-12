جلعاد إردان يدعو لتجميد تمويل منشآت "الأونروا" في غزة

بعث سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة جلعاد إردان رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لـ"الأونروا"، دعا فيها إلى تجميد تمويل منشآت الوكالة في غزة.

وقال أردان في رسالته إن "حماس منعت مسؤولي الأمم المتحدة من تفتيش مدرسة تابعة للأونروا في غزة"، مشيرا إلى أن "هذه الأعمال المعوقة من قبل حماس هي محاولة من قبل المنظمة الإرهابية للتستر على انتهاكاتها المروعة للقانون الدولي. حماس ترتكب جريمة حرب مزدوجة شائنة ضد الأطفال، باستخدام الطلاب الفلسطينيين ومدارسهم كدروع بشرية".

Hamas won't let UN inspect UNRWA school because it doesn't want the world to know it stores rockets & weapons beneath Palestinian children while firing at Israeli children– a double war crime! Read my letter to @UN Sec-Gen & head of @UNRWA below. pic.twitter.com/UUY5NqUs4J — Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) August 11, 2021

وأضاف: "إنني أدعوكم وجميع أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة إلى إدانة حماس بشكل قاطع لانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي ومحاولاتها لمنع إجراء تحقيق كامل في أعمالها. أطلب منكم تجميد كل تمويل لمنشآت الأونروا في غزة وحظر استخدامها حتى نهاية تحقيق شامل ومستقل في استخدام حماس لهذه المؤسسات".

وشدد على أنه "لا يمكن للأمم المتحدة، بصفتها مؤسسة مسؤولة عن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، أن تسمح باستخدام مدارسها ومبانيها كملاذات للإرهابيين. ولا يمكننا المجازفة بتعريض أطفال المدارس سواء كانوا فلسطينيين أو إسرائيليين، لخطر النشاط غير المنضبط لحماس".

المصدر: i24news