تسرب نفط من سفينة تحمل علم بنما بعد انشطارها شمال اليابان

أعلن خفر السواحل الياباني أن سفينة مسجلة في بنما جنحت شمال اليابان، وتسرب نفط منها حين انشطرت نصفين عقب اصطدامها بالأرض.

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ولم يسفر الحادث عن إصابات بين طاقم السفينة المكون من 21 شخصا، حسب خفر السواحل الياباني، فميا جرت السيطرة على تسرب النفط من دون رصد مؤشرات على وصوله إلى الشاطئ.

هذه السفينة وتدعى "كريمسون بولاريس"، وتزن 39910 أطنان، كانت تحمل حين جنحت صباح يوم الأربعاء في ميناء هاتشينوهي رقائق خشبية.

وتمكنت السفينة من تحرير نفسها في البداية، إلا أنها فشلت في الابتعاد بسبب سوء الطقس، وانتهى بها الأمر إلى الرسو على بعد أربعة كيلومترات خارج الميناء.

وأوضح خفر السواحل الياباني أن السفينة التي كانت في نهاية رحلة قادمة من تايلاند، انشطرت إلى نصفين في وقت مبكر يوم الخميس، فيما شوهدت في وقت لاحق بقعة زيت بطول 5.1 كيلومترا وعرض كيلومتر تقريبا، لكن قوارب الدورية اتخذت إجراءات لاحتوائها.

وأشار المتحدث باسم خفر السواحل إلى أن شطري السفينة لم يتحركا، وتقوم قوارب الدورية بمراقبتهما عن كثب، لافتا أيضا إلى أنه لم يطرأ أي تغير جلي على الوضع حتى وقت متأخر من النهار.

المصدر: رويترز