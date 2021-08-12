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تعيين قريبة رئيسة مولدوفا في منصب السكرتيرة الصحفية لرئيس وزراء

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تعيين قريبة رئيسة مولدوفا في منصب السكرتيرة الصحفية لرئيس وزراء
Sputnik
رئيسة مولدوفا مايا ساندو
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أفادت الأنباء، بأنه تم تعيين أناستازيا تابورسيانو، ابنة خالة رئيسة مولدوفا مايا ساندو، في منصب السكرتيرة الصحفية لرئيس وزراء البلاد.

ومن جانبها، أكدت أنستازيا تابورسيانو نفسها، وجود علاقة قرابة تربطها مع رئيسة الدولة. وشددت على أنها لا تعتقد بوجود أي تضارب في المصالح أو أي انتهاك للقانون في هذا التعيين.

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ووفقا لها، لم تكن هناك أية ضرورة لإعلان مسابقة لشغل هذا المنصب، وأشارت إلى أن رئيسة الحكومة شخصيا عرضت عليها شغل هذا الوظيفة.

المصدر: سبوتنيك

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