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إيران تستدعي السفير الروسي على خلفية نشر صورة تذكر بمؤتمر طهران عام 1943

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إيران تستدعي السفير الروسي على خلفية نشر صورة تذكر بمؤتمر طهران عام 1943
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أفادت السفارة الروسية في طهران بأن الخارجية الإيرانية استدعت اليوم الخميس السفير ليفان جاغاريان على خلفية نشر صور له مع السفير البريطاني أمام المبنى التاريخي للسفارة في طهران.

وقال المكتب الصحفي التابع السفارة في بيان: "اليوم تم استدعاء السفير الروسي في إيران ليفان جاغاريان إلى وزارة الخارجية الإيرانية على خلفية رد الفعل المبهم للرأي العام الإيراني" على صورة نشرتها البعثة الدبلوماسية تظهر جاغاريان مع (السفير البريطاني سيمون) شيركليف أمام مبنى السفارة الروسية في طهران".

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وأشار البيان إلى أنه "خلال المحادثة التي جرت في جو ودي، تم تقديم كافة التفسيرات اللازمة للجانب الإيراني والتي سبق أن نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالسفارة".

وأضاف البيان أن "السفير أعرب عن أسفه لسوء الفهم الحاصل".

وفي وقت سابق اليوم أوضحت السفارة الروسية أن نشر الصورة للسفيرين في الموقع الذي عقد فيه زعماء الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة وبريطانيا مؤتمرهم الشهير عام 1943 ، لم يقصد أي "إساءة لمشاعر الشعب الإيراني الصديق"، وإنما كان الهدف الوحيد وراءه "الإشادة بالجهود المشتركة للدول المتحالفة ضد النازية خلال الحرب العالمية الثانية".

وأثار نشر الصورة انتقادات من قبل مسؤولين إيرانيين، منهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.

المصدر: تاس

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