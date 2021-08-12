غرق سفينة بريطانية على متنها 17 شخصا قبالة جزيرة يونانية

أكد خفر السواحل اليوناني اليوم الخميس أن سفينة تبحر تحت علم بريطانيا وكان على متنها 17 شخصا على الأقل غرقت قبالة سواحل جزيرة ميلوس في بحر إيجه.

وأكد خفر السواحل إنقاذ كل الذين كانوا على متن السفينة المنكوبة، ضمن إطار عملية شاركت فيها ثلاثة قوارب تابعة له وقارب مدني ومروحيتان عسكريتان.

وأشار خفر السواحل إلى أن جميع الذين كانوا على متن السفينة المنكوبة يحملون الجنسية اليونانية.

وأوضحت تقارير إعلامية أن السفينة المنكوبة هي يخت طوله 28 مترا.

ووقع الحادث على بعد 16 ميلا بحريا شمال شرقي ميلوس، وسط أجواء جوية جيدة، حيث تقدر سرعة الرياح بخمس درجات حسب سلم بوفورت.

المصدر: "رويترز" + "نوفوستي"