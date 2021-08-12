الأرجنتين تندد بتعيين وزير إيراني تتهمه بارتكاب اعتداء في أراضيها

دانت الأرجنتين قرار الحكومة الإيرانية تعيين أحمد وحيدي في منصب وزير الداخلية، كونه أحد المتهمين في تنفيذ اعتداء بقنبلة ضد مركز يهودي في بوينس آيرس أوقع 85 قتيلا عام 1994.

وقالت الخارجية الأرجنتينية في بيان نشرته أمس الأربعاء: "تعرب الأرجنتين مجددا عن إدانتها الشديدة لتعيين أحمد وحيدي في منصب وزاري في إيران".

وأضافت: "تعلن حكومة البيرتو فيرنانديز أن تعيين أحمد وحيدي لتولي منصب في الحكومة الإيرانية وتحديدا وزارة الداخلية يشكل إهانة للقضاء الأرجنتيني وضحايا الاعتداء الإرهابي ضد الجمعية الإسرائيلية الأرجنتينية".

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وذكرت الخارجية أن تعيين وحيدي وزيرا للدفاع منذ أغسطس 2009 "أثار قلقا كبيرا لدى الحكومة الأرجنتينية ويستحق أشد الإدانات".

ووحيدي أحد كبار المسؤولين الإيرانيين الملاحقين من القضاء الأرجنتيني الذي يتهمه بالاضطلاع بـ"دور أساسي في اتخاذ القرار والتخطيط للاعتداء الذي وقع في 18 يوليو 1994 وأصدرت شرطة الإنتربول بحقه مذكرة توقيف دولية"، وفق البيان.

وبعد 27 عاما على الاعتداء لم يتم توقيف أي شخص.

كما دعت الأرجنتين الحكومة الإيرانية الجديدة إلى "التعاون كليا" ليحاكم الأشخاص المتهمون من القضاء الأرجنتيني "أمام المحاكم المختصة" في هذا البلد حيث لا ينص القانون على محاكمات غيابية.

المصدر: أ ف ب