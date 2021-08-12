كتاب أبيض: الصين تضمن الحقوق المدنية والسياسية في إطار القانون والحوكمة

أصدر مكتب الإعلام بمجلس الدولة الصيني "الكتاب الأبيض" تحت عنوان "تحقيق الازدهار بشكل معتدل على شتى الصعد: علامة فارقة أخرى تحققت بحقوق الإنسان في الصين".

وأكد الكتاب أن "الصين اتخذت تدابير صارمة لحماية الحقوق المدنية والسياسية بالقانون والحوكمة في عملية بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو معتدل في شتى النواحي"، مشيرا إلى أن "الحزب الشيوعي الصيني والحكومة الصينية قد تبعت فلسفة تنمية محورها الشعب، واتخذت تدابير صارمة وعملية لتطوير الديمقراطية الشعبية بكاملها وتمسكت بالمساواة والعدالة وضمنت بالقانون أن يتمتع الشعب بمزيد من الحقوق والحريات".

وشدد الكتاب على أن الصين تضمن المكانة الأساسية للشعب وتوسع الحقوق الديمقراطية للشعب، مضيفا أن الدولة تعمل من خلال تنفيذ عمليات الانتخاب الديمقراطية المنتظمة، وتعزز بشكل ثابت الديمقراطية الاستشارية الاشتراكية وتحسن الحكم الذاتي على مستوى المجتمع، وتحمي حقوق المعرفة، والمشاركة والتعبير عن الآراء والإشراف على ممارسة السلطة.

وحول حماية الحقوق الشخصية، أكد الكتاب الأبيض على جهود الصين لاحترام وحماية الحرية الشخصية، وتسهيل حركة الأشخاص وتأمين المعلومات الشخصية والخصوصية بموجب القانون، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمعتقلين والسجناء.

وقال إن الصين عززت الضمانات القضائية لحقوق الإنسان من خلال الدفع المطرد في الإصلاح القضائي، وتحسين حماية العاملين القضائيين لأداء واجباتهم، علاوة على منع الأخطاء في العدالة ومعالجتها، كما عززت حماية حقوق الممارسة للمحامين وزادت الشفافية في إقامة العدالة وتحسين نظام المساعدة القانونية.

كما ذكر الكتاب الأبيض أن الدولة قد اتخذت أيضا إجراءات ملموسة لحماية حرية المعتقد الديني.

المصدر: "شينخوا"