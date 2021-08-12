اتحاد معلمي لوس أنجلوس يصوت في سبتمبر على مشروع قرار لمقاطعة إسرائيل

يصوت اتحاد المعلمين في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، في سبتمبر المقبل، على مشروع قرار يدعم حملة (BDS) لمقاطعة إسرائيل، واعتبارها دولة فصل عنصري وسحب الاستثمارات وفرض عقوبات عليها.

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وبحسب صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" فإن مشروع القرار، الذي جاء على خلفية التصعيد الأخير بين الفلسطينيين والإسرائيليين في مايو الماضي، يتطرق إلى قضايا تتجاوز بكثير حقوق الإسرائيليين والفلسطينيين. فعلى سبيل المثال، يتساءل المشروع: "هل يجب على الولايات المتحدة أن تقدم أكثر من 3 مليارات دولار سنويا كمساعدات عسكرية لدولة مثل إسرائيل، التي تم تشبيه معاملتها للفلسطينيين بالفصل العنصري؟"، ويطالب مشروع القرار الولايات المتحدة الأمريكية بإنهاء جميع المساعدات لإسرائيل، وتبني "الحملة الدولية للمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض عقوبات ضد الفصل العنصري في إسرائيل".

ومن المرتقب أن يصوت الاتحاد على مشروه القرار في اجتماع الهيئة العامة للاتحاد الذي سيعقد منتصف الشهر المقبل.

في غضون ذلك، قال موقع The Forward الذي يتابع أخبار اليهود في أمريكا، إن المئات من أعضاء اتحاد المعلمين في لوس أنجلوس شنوا حملة ضد قرار BDS، وهدد الكثيرون بالانسحاب من الاتحاد، لكن صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" لفتت إلى أن عدد المعترضين قليل نسبيا، حيث يبلغ عدد المعلمين المنتسبين إلى الاتحاد 25 ألفا.

وقالت الصحيفة إن القرار الذي سيصدر اتحاد معلمي لوس أنجلوس "لن يغير شيئا"، لكنه إلى جانب آلاف الإجراءات المماثلة في جميع أنحاء البلاد سيخبر قادتنا أن الشعب الأمريكي لا يريد أن تدعم الولايات المتحدة اضطهاد إسرائيل المستمر للفلسطينيين، مشيرة إلى أن "هذا النوع من الحركة المدنية ذات القاعدة العريضة، أنهى حرب فيتنام ودفع الولايات المتحدة إلى الوقوف في وجه الفصل العنصري في جنوب إفريقيا".

المصدر: لوس أنجلوس تايمز