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ميانمار.. مقتل شخصين قفزا من مبنى هربا من الاعتقال

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ميانمار.. مقتل شخصين قفزا من مبنى هربا من الاعتقال
Reuters /TC
شرطي في ميانمار
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لقي شخصان حتفهما وأصيب ثلاثة آخرون بجروح بعدما قفزوا من الطابق الرابع في مبنى في عاصمة ميانمار التجارية هربا من عملية دهم نفذتها قوات الأمن، وفق ما أعلنت السلطات.

واعتقلت قوات الأمن رجلين وامرأة خلال عملية دهم استهدفت مبنى في منطقة بوتاداونغ في رانغون، الثلاثاء، وفق قناة "ترو نيوز" المدعومة من المجموعة العسكرية الحاكمة.

وأضافت القناة أن 4 رجال آخرين وامرأة "قفزوا من نافذة في الطابق الرابع لتجنب توقيفهم"، مشيرة إلى وفاة المرأة وأحد الرجال نتيجة جروحهما.

ونقل الرجال الجرحى الثلاثة إلى مستشفى يديره الجيش، بحسب القناة التي ذكرت أن عناصر الأمن عثروا خلال عملية الدهم على "مواد تستخدم للقيام بتفجيرات".

وتشهد ميانمار اضطرابات منذ انقلاب الجيش في فبراير، حيث قتل أكثر من 900 شخص، وتم توقيف أكثر من 7000 في حملة أمنية، وفق مرصد محلي.

المصدر: وكالات

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