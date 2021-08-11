أكبر حريق في تاريخ كاليفورنيا يدمر أكثر من ألف مبنى

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن حريق الغابات "ديكسي"، الأكبر في تاريخ كاليفورنيا، دمر ما لا يقل عن 1000 مبنى، منها 550 بناية سكنية.

وغطى "ديكسي" بالفعل أكثر من ألفي كيلومتر مربع، حيث جعلت الرياح القوية والتضاريس الصعبة من الصعب احتواء النيران.

وتقدر إدارات الإطفاء أن حوالي 14000 منزل لا يزال معرضا للخطر في كاليفورنيا جراء الحريق.

بدورها، أعلنت سلطات ولاية مونتانا في شمال غرب الولايات المتحدة، إجلاء السكان المحليين في عدة بلدات بسبب سرعة انتشار النيران.

يذكر أن حوالي 100 حريق تأتي حاليا على الغابات في 15 ولاية أمريكية، معظمها في الجزء الغربي من البلاد.

المصدر: وكالات