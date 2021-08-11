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"طالبان" تعلن تمسكها بالحل السلمي في أفغانستان

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Reuters POOL
المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة "طالبان" سهيل شاهين
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أعلن المكتب السياسي لـ"طالبان" الأفغانية في قطر عن تمسك الحركة بالحل السلمي في أفغانستان.

وأشار المتحدث باسم المكتب السياسي، سهيل شاهين، إلى أن رئيس المكتب الملا عبد الغني برادار والوفد المرافق له التقى بالمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان زامير كابولوف.

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وأضاف أن "الوفد أكد التمسك بالحل السلمي، وأن أولويتنا حل القضايا عبر المفاوضات، لكن على الأطراف الأخرى ألا تضع عراقيل".

وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة مفاوضات حول السلام في أفغانستان بين "طالبان" وأطراف أفغانية أخرى، وبمشاركة ممثلين عن روسيا والصين والولايات المتحدة وباكستان.

المصدر: "نوفوستي"

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