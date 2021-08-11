حطمت رقم أثينا لعام 1977.. جزيرة صقلية الإيطالية تسجل درجة حرارة غير مسبوقة أوروبيا

أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية مساء يوم الأربعاء، بأن جزيرة صقلية الإيطالية ربما تكون قد حطمت الرقم القياسي لسجل درجات الحرارة على مستوى قارة أوروبا.

وأضافت الصحيفة أنه إذا تم التحقق من صحة الأرقام فإن درجة الحرارة هذه ستحقق رقما قياسيا جديدا في أوروبا بعد أكبر علامة مسجلة رسميا مسبقا وهي 48 درجة لأثينا التي تم توثيقها عام 1977.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن درجة الحرارة في مدينة سيراكيوز الإيطالية (صقلية جنوب إيطاليا) بلغت 48.8 درجة يوم الأربعاء وفقا لخدمة معلومات الأرصاد الجوية الزراعية التابعة للحكومة الإقليمية (SIAS)، في ظل موجة الحر التي تشتعل في الجزء الجنوبي من البلاد.

ونشر موقع SIAS رسما بيانيا وثق تسجيل 48.8 درجة، علما أن الحرارة في باقي المنطقة لم تتجاوز 45 درجة خاصة في المناطق الداخلية.

المصدر: صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية