محاميا ترامب يخسران محاولة رفض دعاوى "دومينيون" التي اتهماها بتزوير انتخابات 2021
Reuters SHANNON STAPLETON
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خسر المحاميان رودي جولياني وسيدني باول، اللذان مثلا الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، محاولة رفض دعاوى التشهير التي رفعتها شركة "دومينيون" الانتخابية ضدهما.
ورفعت "دومينيون" دعاوى قضائية متعددة ضد حلفاء ترامب وشبكات تلفزيونية بزعم "تعرضها للتشهير".
واعتبرت أن "ترامب وأنصاره نشروا ادعاءات كاذبة بأنها زورت انتخابات 2020 ضده".
المصدر: "رويترز"