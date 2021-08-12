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محاميا ترامب يخسران محاولة رفض دعاوى "دومينيون" التي اتهماها بتزوير انتخابات 2021

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محاميا ترامب يخسران محاولة رفض دعاوى
Reuters SHANNON STAPLETON
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
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خسر المحاميان رودي جولياني وسيدني باول، اللذان مثلا الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، محاولة رفض دعاوى التشهير التي رفعتها شركة "دومينيون" الانتخابية ضدهما.

ورفعت "دومينيون" دعاوى قضائية متعددة ضد حلفاء ترامب وشبكات تلفزيونية بزعم "تعرضها للتشهير".

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واعتبرت أن "ترامب وأنصاره نشروا ادعاءات كاذبة بأنها زورت انتخابات 2020 ضده".

المصدر: "رويترز"

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