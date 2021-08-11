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أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات بشأن القصف

أخبار العالم

أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات بشأن القصف
AFP Karen MINASYAN
صورة من الأرشيف
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أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية أن مواقع الجيش الأرمني تعرضت للقصف من قبل القوات الأذربيجانية على الحدود.

وأشارت الدفاع الأرمنية إلى أن القوات الأذربيجانية قصفت المواقع الأرمنية من الساعة 15:30 حتى الساعة 20:00 يوم الأربعاء 11 أغسطس بالقرب من بلدة يراسخ على الحدود مع منطقة ناخيتشيفان الأذربيجانية.

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وأكدت وزارة الدفاع الأرمنية عدم سقوط قتلى أو مصابين بنتيجة القصف.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية عن تعرض مواقع قواتها على الحود للقصف من قبل القوات الأرمنية دون سقوط قتلى أو مصابين.

وتشهد المنطقة القريبة من بلدة يراسخ على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان توترات مستمرة منذ 14 يوليو الماضي.

المصدر: "إنترفاكس"

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