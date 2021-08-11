وزير: لقاح "توركوفاك" التركي أظهر نتائج جيدة بعد الجرعة الثالثة

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن اللقاح المحلي "توركوفاك" المضاد لفيروس كورونا أظهر نتائج جيدة عند منح الجرعة الثالثة منه.

وأفاد في تصريح صحفي عقب اجتماع اللجنة العلمية لمكافحة كورونا الأربعاء، بأن الدراسات ما زالت جارية على اللقاح المحلي، لافتا إلى أن التوصل لنتائج جيدة بدأ عند منح الجرعة الثالثة من لقاح "توركوفاك" خلال التجارب السريرية.

وعلى صعيد متصل، أكد قوجة أن جميع المدارس في بلاده ستفتح أبوابها أمام الطلاب للتعليم وجها لوجه في الموعد المحدد.

وأشار إلى اكتمال الاستعدادات المتعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها في العملية التعليمية، مشددا على أن التطعيم بات أمرا لا غنى عنه لاستمرارية التعليم والعمل.

ولفت إلى أن الذين لم يتلقوا اللقاح من المدرسين وأولياء الطلاب سيخضعون بشكل مستمر لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا، وأن نتائج تلك الاختبارات يجب أن تبقى سلبية.

المصدر: "الأناضول"