الأمم المتحدة قلقة من ترحيل الولايات المتحدة للمهاجرين إلى جنوب المكسيك

أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها إزاء الممارسة الأمريكية الجديدة المتمثلة بترحيل طالبي اللجوء والمهاجرين بموجب أوامر الصحة العامة إلى جنوب المكسيك.

وقالت الوكالة الأممية في بيان إن المطرودين قد يكون لديهم احتياجات حماية عاجلة ويخاطرون بإعادتهم إلى نفس المخاطر التي فروا منها في بلدانهم الأصلية في أمريكا الوسطى دون أي فرصة لتقييم تلك الاحتياجات ومعالجتها.

وقال ماثيو رينولدز، ممثل المفوضية في الولايات المتحدة ومنطقة البحر الكاريبي: "تشكل رحلات الطرد هذه لغير المكسيكيين إلى المناطق الداخلية العميقة للمكسيك بعدا جديدا مقلقا في إنفاذ نظام الصحة العامة المرتبط بكورونا".

وسياسة الترحيل هذه المعروفة باسم Title 42، هي سياسة خاصة بفيروس كورونا وصدرت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب ولا تزال سارية المفعول في عهد الرئيس جو بايدن، وهي تسمح بالترحيل الفوري للمهاجرين غير المسجلين، بمن فيهم أولئك الذين يصلون بهدف اللجوء.

المصدر: "الغارديان"