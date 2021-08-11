زلزال بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر يضرب مناطق محاذية لسواحل الفلبين

ضرب زلزال بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر مناطق محاذية لسواحل الفلبين الجنوبية، وفق ما أفادت شبكة رصد الزلازل التابعة لمرصد هونغ كونغ.

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وقالت الشبكة إن الهزات الأرضية تم تسجيلها في الساعة 1:46 بالتوقيت المحلي وإن بؤرتها كانت تقع في منطقة بحرية على بعد 150 كم جنوب شرقي مدينة دافاو (التي يبلغ عدد سكانها نحو 1,6 مليون نسمة)، فيما أوضحت هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية أن البؤرة وقعت على عمق 65,6 كم.

من جانبه أصدر نظام الإنذار المبكر للتسونامي في الولايات المتحدة إنذارا بأمواج تسونامي.

وتوقع المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل وقوع أضرار وحدوث هزات ارتدادية، وفقا لـ CNN.

المصدر: "تاس" + "رويترز"