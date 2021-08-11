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"طالبان" تهدد بمعاقبة سكان قندهار لإخفائهم العسكريين الأفغان

أخبار العالم

AFP JAVED TANVEER
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هددت حركة "طالبان" سكان مدينة قندهار بجنوب أفغانستان بأنها ستعاقب من سيقوم منهم بإخفاء عناصر القوات الأمنية الأفغانية في منازلهم.

ونشرت الحركة منشورات، طالبت فيها عناصر القوات الأمنية الأفغانية بالاستسلام، وهددت بمعاقبة من سيحاولون إخفاءهم.

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وتواصل حركة "طالبان" تقدمها في مختلف أنحاء البلاد، وقد سيطرت على عدد من المدن الكبرى وعواصم الولايات الأفغانية.

وتسيطر حركة "طالبان" على حوالي 65% من أراضي أفغانستان، حيث تتوقع الاستخبارات الأمريكية سقوط العاصمة كابل بيد الحركة في غضون 90 يوما، حسب التقارير الإعلامية الأمريكية.

المصدر: "سبوتنيك"

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