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سفير كوريا الشمالية: نسعى لتعزيز تنسيقنا مع موسكو في تصدينا للولايات المتحدة

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سفير كوريا الشمالية: نسعى لتعزيز تنسيقنا مع موسكو في تصدينا للولايات المتحدة
RT
سفير كوريا الشمالية لدى موسكو سين هون تشول
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أعلن سفير كوريا الشمالية لدى موسكو سين هون تشول عن سعي بلاده إلى تعزيز تنسيقها مع روسيا في مواجهتها مع الولايات المتحدة.

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وقال الدبلوماسي لوكالة "تاس" الروسية اليوم الأربعاء: "سنقوم بتعزيز التنسيق بين الجمهورية الكورية الديمقراطية الشعبية وروسيا الاتحادية بهدف التصدي للولايات المتحدة"، مضيفا أن "بيونغ يانغ ستعمل أيضا على توطيد وتطوير العلاقات الاستراتيجية وروابط الصداقة التقليدية بين بلدينا استجابة لمتطلبات القرن الجديد".

وقال السفير إن بيونغ يانغ لا تستطيع تجاهل التهديدات التي تواجهها في ظل سياسة واشنطن العدائية إزاء بلاده. وتابع: "سنعمل على إعطاء دفعة أقوى لمواصلتنا في تعزيز قوة الردع المطلق في وجه التهديد العسكري الأمريكي المتنامي كل يوم، ما يعني تقوية قدرة الدولة على الدفاع عن نفسها وقدرتنا على توجيه ضربة استباقية قوية".

المصدر: "تاس"

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