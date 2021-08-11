رئيسي: التعاون مع تركيا ضروري لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة
Reuters
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أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان أن التعاون الإيراني التركي ضروري لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقال رئيسي إن "التعاون الإيراني التركي يخدم مصالح الأمة الإسلامية كثيرا"، مشددا على أنه "من الضروري التسريع في انعقاد اللجنة الاستراتيجية العليا الإيرانية التركية في طهران".
وأضاف: "إنقاذ الشعب الفلسطيني من الممارسات الإسرائيلية الظالمة يضل على قائمة الأعمال المشتركة لإيران وتركيا".
المصدر: RT