موسكو قلقة إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في شرق أوكرانيا

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في شرق أوكرانيا، حيث سجلت بعثة مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا نحو ألف انتهاك لنظام وقف إطلاق النار.

وجاء في بيان للخارجية الروسية أن "الرعاة الغربيين لكييف لم يفعلوا أي شيء لوقف قتل السلطات الأوكرانية لشعبها، بل وتهدف السياسات التي تنتهجها دول الناتو، بما في ذلك توريدات الأسلحة، إلى دعم العسكرة والتصعيد العسكري".

وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه بدلا من تسوية النزاع في منطقة دونباس، تواصل كييف اتخاذ الخطوات التي تعقد عملية التفاوض.

وأضافت الخارجية الروسية أن السلطات الأوكرانية تدعي مشاركة عدد أكبر من الدول في المناورات العسكرية Sea Breeze مما هو في الواقع، وذلك من أجل تقديم الصورة "وكأن هناك حربا مع روسيا ودعما من قبل الغرب لهذا النهج".

وأكدت أيضا أن روسيا تنتظر من الساسة الأوروبيين والمنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ومبادئ التسامح وعدم التمييز، تقييمات للتصريحات القومية الصادرة من بعض السياسيين الأوكرانيين المثيرة للفتنة والمعادية للروس الذين يقطنون البلاد.

المصدر: RT