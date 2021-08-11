ماكرون مشجعا على تلقي اللقاح: لم ننته من الفيروس بعد

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن أزمة فيروس كورونا لم تنته بعد، داعيا جميع الفرنسيين إلى تلقي اللقاحات المضادة للفيروس.

وبعد اجتماع حكومي ناقش جائحة كورونا، قال ماكرون: "الأزمة الصحية ليست وراءنا، بوضوح شديد ... سنعيش لعدة أشهر أخرى مع هذا الفيروس".

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وأضاف: "إذا كنا بحاجة إلى دليل على أن التطعيم هو الوسيلة الأكثر فاعلية للاستجابة لسلالة دلتا، فإن الدليل للأسف ظهر بقسوة".

وأعرب بشكل خاص عن مخاوفه بشأن الوضع "الطارئ" في الأراضي الفرنسية الواقعة ما وراء البحار في منطقة البحر الكاريبي.

ولفت إلى أن 231 من العاملين في مجال الرعاية الصحية و70 من عمال الطوارئ غادروا الثلاثاء لتقديم بعض المساعدة إلى المستشفيات في مارتينيك وغوادلوب، كما تم وضع كلتا الجزيرتين قيد الإغلاق وطلب من السياح المغادرة.

وتابع أنه "في كلتا الجزيرتين فقط، تم تطعيم 20 بالمائة بالكامل من الأشخاص فوق سن 12 عاما، وذلك مقارنة بنحو 66 بالمائة في البر الرئيسي".

بدوره، أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال أن "في بعض المناطق التي ينتشر فيها الفيروس بسرعة كبيرة ستكون هناك حاجة إلى بطاقة التطعيم ضد الفيروس لدخول مراكز التسوق وغيرها من الأماكن المغلقة".

وتم تطبيق هذا الإجراء منذ يوليو الماضي للأماكن الثقافية والترفيهية مثل الحفلات الموسيقية والساحات الرياضية.

المصدر: "أسوشيتد برس"