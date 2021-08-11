الصحة الأمريكية تصدر قرارها بخصوص تلقي الحومل للقاح كوفيد-19

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء إن الحوامل عليهن تلقي لقاحات الوقاية من كوفيد-19 وذلك استنادا إلى تحليل جديد لم يظهر أي زيادة في احتمالات الإجهاض بسبب التطعيم.



وأضافت المراكز أنها لم تجد أي مخاوف متعلقة بسلامة الحوامل سواء في التحليل الجديد أو الدراسات السابقة. وذكرت أن معدلات الإجهاض بعد التطعيم مماثلة للمعدل المتوقع بدونه. وبإمكان الحوامل على هذا الأساس تلقي أي نوع من اللقاحات التي حصلت على إذن الاستخدام الطارئ في البلاد وهي فايزر ومودرنا وجونسون اند جونسون.

المصدر: رويترز