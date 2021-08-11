قاض أمريكي يرفض طعن ترامب ويأمر بتسليم مستنداته المالية للجنة التحقيق

أمر قاض أمريكي، اليوم الأربعاء، شركة "مازار" للمحاسبات بتسليم بعض المستندات المالية العائدة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى لجنة التحقيق المعنية.

وكان ترامب قدم يوم الأربعاء الماضي طعنا أمام المحكمة في أمر وزارة العدل الأمريكية الأسبوع الماضي، بتسليم إقراراته الضريبية إلى لجنة مجلس النواب المعنية.

وترامب هو أول رئيس منذ 40 عاما لم يفرج عن إقراراته الضريبية، بالإضافة إلى وثائق أخرى، حيث كان يهدف إلى الحفاظ على سرية تفاصيل ثروته وأنشطة شركته العائلية "منظمة ترامب".

المصدر: "رويترز"