مرة جديدة.. الولايات المتحدة تحاول تسلم مؤسس "ويكيليكس" من بريطانيا

وسع قاض في لندن، اليوم الأربعاء نطاق طعن قدمته الولايات المتحدة على منع تسليم بريطانيا لها مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج وقرر الاستماع للدفوع الجديدة في أواخر أكتوبر.

وكان قاض حكم في يناير بعدم تسليم أسانج للولايات المتحدة كي يواجه اتهامات جنائية منها انتهاك قانون التجسس، وقال وقتها إن مشكلاته النفسية والعقلية تعني أنه سيكون معرضا لخطر الإقدام على الانتحار.

وهناك 18 اتهاما جنائيا في انتظار أسانج في الولايات المتحدة تتعلق بخرق قانون التجسس والتآمر لاختراق أجهزة كمبيوتر حكومية.

وحصلت الولايات المتحدة على إذن بالفعل للتقدم بطعن على الحكم الصادر في يناير على ثلاثة أسس، لكنها طلبت اليوم الأربعاء توسيع نطاق الطعن لتشمل إعادة تقييم لأدلة الخبراء المستخدمة في تقدير خطر إقدام أسانج على الانتحار.

وقدر محامون من الجانبين أن جلسة الاستئناف يجب أن تحدد بين يومي 27 و28 أكتوبر.

المصدر: "رويترز"