غانتس يبحث مع مدير CIA "أنشطة إيران الخبيثة" وتعزيز السلطة الفلسطينية

بحث وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الملف الإيراني مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) ويليام بيرنز.

وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن غانتس، خلال اجتماع عقده مع بيرنز بحضور رئيس جهاز "الموساد" دافيد برنيع في مقر الوزارة في تل أبيب اليوم الأربعاء، تبادل مع مدير CIA معلومات عن "الأنشطة الإيرانية الخبيثة" في المنطقة والتقدم المزعوم الذي حققته طهران في سبيل تطوير أسلحة نووية.

وذكرت الوزارة أن غانتس وبيرنز ناقشا التعاون الاستخباراتي بين إسرائيل والولايات المتحدة وبحثا "ضرورة تعزيز السلطة الفلسطينية وغيرها من العناصر المعتدلة في المنطقة".

ويأتي ذلك بعد لقاء آخر عقده بيرنز مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، تطرق إلى الملف الإيراني أيضا.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"