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اليونان: الاتحاد الأوروبي ليس مستعدا لأزمة مهاجرين جديدة مع تفاقم الصراع الأفغاني

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اليونان: الاتحاد الأوروبي ليس مستعدا لأزمة مهاجرين جديدة مع تفاقم الصراع الأفغاني
Reuters
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قال وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراتشي اليوم الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي ليس في وضع يسمح له بالتعامل مع أزمة مهاجرين على غرار تلك التي حدثت في 2015.

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وأضاف ميتاراتشي: "على الاتحاد الأوروبي أن يحاول منع الفارين من الصراع الأفغاني المتفاقم من دخول أراضيه".

ووقع الوزير الأسبوع الماضي مع وزراء خمس دول من الاتحاد الأوروبي على خطاب مفاده أنه يتعين المضي قدما في ترحيل طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم رغم استمرار القتال.

وقال الوزير إن التوقف عن عمليات الترحيل تلك "سيبعث بالرسالة الخطأ".

وأضاف لوكالة "رويترز": "سيؤدي ذلك لمحاولة المزيد من الناس الرحيل والقدوم للاتحاد الأوروبي".

لكن الموقف الموحد الذي جمع ست دول من الاتحاد وقعت على الخطاب تداعى اليوم الأربعاء بعد أن قالت ألمانيا وهولندا إنهما ستوقفان عمليات الترحيل في الوقت الراهن.

وقال ميتاراتشي إن على الاتحاد الأوروبي أن يعرض تقديم المزيد من الدعم لمساعدة تركيا في التخفيف من ضغوط وصول المزيد من المهاجرين من أفغانستان وأشار إلى أن "التكتل لن يمكنه استيعاب أزمة أخرى مثل التي واجهها في 2015".

وتابع قائلا "بالطبع لا، الاتحاد الأوروبي ليس مستعدا وليس لديه القدرة والطاقة الاستيعابية للتعامل مع أزمة مهاجرين كبرى".

المصدر:"رويترز"

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