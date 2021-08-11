سيئول: لا توجد صفقة سرية وراء إعادة ربط خطوط الاتصال مع كوريا الشمالية

نفى المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء شكوكا بأنه أبرم صفقة سرية مع كوريا الشمالية لإعادة ربط خطوط الاتصال المشتركة في وقت سابق من هذا الشهر.

وجاء ذلك ردا على دعوة المدعي العام السابق يون سوك-يول لتوضيح ذلك الأمر. حيث أثار الأخير، وهو مرشح رئاسي بارز من حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي، هذه الشكوك بعد تهديدات بيونغ يانغ الأخيرة باتخاذ إجراءات انتقامية ضد خطة كوريا الجنوبية للمضي قدما في المناورات العسكرية السنوية المشتركة مع الولايات المتحدة. وسأل يون علنا عما إذا كان هناك أي اتفاق غير معلن مرتبط بإعادة فتح خطوط الاتصال الساخنة.

وصرح مسؤول بالمكتب الرئاسي للصحفيين بأن الشكوك التي أثارها يون "غير صحيحة".

وفي الشهر الماضي، أعادت الكوريتان فتح خطوط الاتصال الساخنة للجيش والحكومة، فيما وصفه مكتب الرئيس مون جيه إن بأنه ثمرة نتجت عن تبادل الرسائل الشخصية عدة مرات بين الرئيس والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون.

ومع ذلك، رفضت بيونغ يانغ الرد على المكالمات الهاتفية اليومية التي أجرتها كوريا الجنوبية عبر خطوط الاتصال الساخنة منذ أن أوضحت سيئول أنها لن تلغي أو تؤجل التدريبات الدفاعية المشتركة المقرر انطلاقها الأسبوع المقبل.

وأكد المسؤول في المكتب الرئاسي مجددا موقف سيئول المتمثل في أنها ستواصل الجهود لإحلال السلام وتحسين العلاقات مع كوريا الشمالية.

وأضاف المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن هويته أنه ليس لدى المكتب الرئاسي بسيئول خطة لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الوطني بشأن التصريحات المتتالية لكوريا الشمالية.

المصدر: "يونهاب"