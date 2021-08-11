البيت الأبيض: بايدن سيستضيف قمة لـ"دعم الديمقراطية في مواجهة القمع"

يستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن "قمة من أجل الديمقراطية" في ديسمبر، وفقا لما أعلنه البيت الأبيض اليوم الأربعاء.

وبعد عام من الفعالية التي تقام يومي 9 و10 ديسمبر، يخطط الرئيس لاجتماع وجها لوجه يضم قادة الدول الديمقراطية ومسؤولين آخرين.

وأوضح البيت الأبيض أن قمة ديسمبر المرتقبة "ستحرك الالتزامات والمبادرات بشأن ثلاث قضايا رئيسية: الدفاع في وجه الاستبداد، ومكافحة الفساد، وتعزيز احترام حقوق الإنسان."

وكان برنامج بايدن الانتخابي وشهوره الستة في الرئاسة حتى الآن يركزان على إعادة توجيه الأمة للتعامل مع ما وصفه بمنافسة الأجيال بين الديمقراطيات والأنظمة الاستبدادية.

ويأتي إعلان البيت الأبيض بعد وقت قصير من سيطرة حركة "طالبان" على ثلاث عواصم إقليمية أخرى من الحكومة المنتخبة المدعومة من الولايات المتحدة في كابول.

المصدر: "أسوشيتد برس"