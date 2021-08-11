لودريان يعرب عن استعداد فرنسا لتقديم الدعم للجزائر

أعرب وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، عن استعداد فرنسا لمساعدة الجزائر وتقديم الدعم لها، على خلفية الحرائق المندلعة بعدد من المناطق الجزائرية، ما تسبب في سقوط عشرات الضحايا.

كما أعرب وزير الخارجية الفرنسي عن تعازيه بضحايا الحرائق التي إجتاحت الجزائر مؤخرا، خاصة منطقة القبائل.

وكتب اليوم الأربعاء، في تغريدة على تويتر: "أعبر عن تضامن فرنسا مع الشعب الجزائري المتضرر من الحرائق الخطيرة ، قلوبنا مع كل الضحايا وأحبائهم".

هذا وقد ارتفع عدد ضحايا الحرائق في الجزائر إلى 65 شخصا بينهم 28 عسكريا.

المصدر: الخبر