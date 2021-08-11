منظمة الصحة العالمية: يجب إنهاء عدم المساواة "المعيب" في توزيع لقاحات كورونا

أعربت منظمة الصحة العالمية عن استيائها الشديد من عدم المساواة في توزيع اللقاحات بين الدول، حسبما ذكرته وسائل إعلام.

وقال كبير مستشاري الرئيس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، بروس إيلوارد: "يجب على قادة العالم والمديرين التنفيذيين لشركات الأدوية اتخاذ خطوات لإنهاء عدم المساواة المخزي في اللقاحات".

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وأوضح : "هناك على الأرجح 20 شخصا في العالم لهم دور أساسي في حل هذه الأزمة في عدم المساواة.. يترأسون الشركات الكبرى الموكلة هذه المسألة، يترأسون البلدان التي تبرم عقودا لمعظم لقاحات العالم، ويترأسون البلدان المنتجة لها".

وأضاف: "نحتاج إلى هؤلاء العشرين ليقولوا: سنحل هذه المشكلة بنهاية سبتمبر. وسنحرص على تلقيح 10٪ من سكان كل بلد ".

ودعت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إلى التخلي عن إعطاء جرعات ثالثة لسد الفجوة في توزيع اللقاحات، لكن دولا غنية عدة تمضي قدما بإعطاء الجرعات المعزّزة بجميع الأحوال.

المصدر: أ ف ب