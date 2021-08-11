إسرائيل وأمريكا يختتمان تدريبا هو الأول من نوعه على مواجهة تهديدات برية وجوية وهجينة

اختتم الجيشان الإسرائيلي والأمريكي تدريبا جويا مشتركا جديدا هو الأول من نوعه في جنوب الدولة العبرية.

وأكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أمس الثلاثاء عن اختتام تدريب "نسر الصحراء" (Desert Eagle) الذي أجرته بالتعاون مع القيادة المركزية لسلاح الجو الأمريكي (US AFCENT) في مطار عوفدا بجنوب إسرائيل.

وأشارت الوزارة إلى أن الفرق الجوية من الدولتين تدربت على التعامل مع سيناريوهات عملياتية مختلفة، بما يشمل "تنفيذ عمليات مشتركة ضد تهديدات برية وجوية وهجينة، مع قصف أهداف محددة".

ووصف سلاح الجو الإسرائيلي التدريب الأخير بأنه "مثال آخر على التحالف طويل الأمد والتعاون الاستراتيجي" بين الدولتين.

وقرر البنتاغون في يناير الماضي توسيع منطقة عمليات القيادة المركزية للجيش الأمريكي كي تشمل إسرائيل التي كانت تعود حتى ذلك الحين إلى منطقة عمليات القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"